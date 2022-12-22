Путін здивований, що Зеленський відмовився з ним вести переговори

Диктатор заявив, що українська влада «сама заборонила собі вести переговори з Росією»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що відмова Києва від переговорів є дивною. Про це він сказав під час пресконференції.

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«Ми від цього (переговорів – «Главком») ніколи не відмовлялися», – сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що українська влада «сама заборонила собі вести переговори з Росією, що виглядає досить незвичайно і дивно».

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Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, з якою Росією готовий сісти за стіл переговорів.

Також Кулеба пояснив, коли варто починати переговори з Росією. Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запропонував Росії українську «формулу миру», і в ній переговори – це останній крок. Сам процес завершення війни має розпочатися з повного виведення військ Росії з території нашої країни та інших питань, які мають бути вирішені в цьому контексті.

До слова, Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче.