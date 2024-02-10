Путін у інтерв’ю Карлсону понад 20 разів згадав про Німеччину: у чому причина

Російський диктатор вважає, що влада ФРН керується не національними інтересами, а «інтересами колективного Заходу»

У двогодинному інтерв'ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону Володимир Путін дуже часто згадував про Німеччину. Крім виправдання зовнішньої політики Гітлера, якого диктатор згадав 16 разів, він міркував і про сучасність. Як підрахували оглядачі німецького видання Bild, слова «Німеччина», «ФРН» та «німці» прозвучали з його вуст понад 20 разів.

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Ось найбільш промовисті згадки про країну, в східній частині якої Путін свого часу перебував як агент КДБ.

Президент РФ похвалив західнонімецького міністра 1970-х Егона Бара. Цей соціал-демократ був одним із авторів Нової східної політики канцлера Віллі Брандта зі зближення з СРСР та країнами соцтабору. Кремлівський диктатор назвав Бара «розумним дідом» та сказав, що «були розумні люди, зокрема й у Німеччині».

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Путін розкритикував ФРН через те, що вона більше не купує російський газ. Він закликав Берлін натиснути на Київ і Варшаву, щоб ті відновили транзит, а також почати постачання вцілілою ниткою «Північного потоку-2».

Загалом Путін вважає, що влада ФРН керується не національними інтересами, а «інтересами колективного Заходу».

Оглядачі Bild вважають, що метою такого «путінського пропагандистського шоу» була спроба закликати ФРН знову купувати російський газ.

Журналісти нагадали, що економічні санкції Заходу, зокрема Німеччини, проти Росії завдають їй істотних збитків. За даними Єврокомісії, лише за 2022 обсяг виробництва в РФ скоротився на 10,4%.

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Російський диктатор Володимир Путін під час нещодавнього інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону не зміг приховати судому у нозі.

Нагадаємо, що Путін розпочав своє інтерв’ю з уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України. Російський диктатор вкотре повторив свою версію «появи України», зокрема вказавши, що Україну «створив» Володимир Ленін. Путін також додав, що «сформувалася» Україна вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.