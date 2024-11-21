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«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою
Сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський наголосив, що Путіна потрібно зупинити, бо «якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна про застосування по території України ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це глава держави написав у соцмережі.

«Сьогодні Путін взнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабів і жорстокості цієї війни, цінні порушення Рос Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучено Північну Корею до війни проти України – контингент у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плувати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, країни, Америка, всі інші європейські країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалася вже понад тисячу днів», – наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче.

«І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування української далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю, маємо на це повне право відповідно до норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські «шахеди», коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу пляє в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення світу», – додав президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що Путіна потрібно зупинити, бо «якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна».

«Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього світу, який можливий лише через силу. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно», – завершив президент.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

Теги: росія погрози диктатор озброєння ракета президент Володимир Зеленський Бразилія путін Китай війна соцмережі

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