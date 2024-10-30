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DeepState: Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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DeepState: Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині
Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулися в Селидовому та Ясній Поляні

Російські загарбники окупували села Богоявленка та Новоукраїнка Донецької області. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну сицтацію на полі бою.

У ніч проти 30 жовтня аналітики оновили карту бойових дій, зазначивши, що російські війська окупували ще два населені пункти Донецької області.

«Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку», – йдеться в повідомленні.

DeepState: Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині фото 1

Крім того, за даними аналітиків, окупанти просунулися в Селидовому та Ясній Поляні.

DeepState: Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині фото 2
DeepState: Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині фото 3

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на зростання наступальних темпів росіян в Україні, проте, на думку експертів, ці темпи залишаються повільними і є відповідними позиційній війні.

До слова, на півдні України Росія зосередила близько 200 тис. військових. Однак наступальних угрупувань окупанти не створили.

Також Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинився ворог. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зауважив, що село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що «це – важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю». 

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Теги: війна Донеччина окупація фронт

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