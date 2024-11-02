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Аналітики ISW оцінили майбутні наслідки участі військ КНДР у війні в Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Аналітики ISW оцінили майбутні наслідки участі військ КНДР у війні в Україні
Наслідки участі КНДР у війні проти України можуть бути глобальними
фото з відкритих джерел

В Інституті вивчення війни вважають, що участь північнокорейських військ матиме значний вплив на ситуацію не лише в Україні

Наслідки прямої участі Північної Кореї у війні Росії проти України на стороні Москви можуть перевищити межі бойових дій. Це, зокрема, може суттєво вплинути на стабільність на Корейському півострові та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Такі висновки зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

У публікації експертів зазначається, що російське військово-політичне керівництво, ймовірно, залучить північнокорейські війська для підтримки своїх поточних наступальних дій у війні проти України.

Кремль також намагатиметься компенсувати нестачу внутрішнього потенціалу Збройних сил РФ, залучаючи військових з КНДР.

«Однак наслідки розгортання північнокорейських військ на українському театрі військових дій виходять далеко за межі бойових дій в Україні», – зазначають аналітики.

На думку ISW, Пхеньян сподівається, що солдати КНДР отримають бойовий досвід у сучасній війні, який Північна Корея «може в подальшому використати в майбутніх конфліктах, у яких вона може брати участь».

«Зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну загрозу для довгострокової стабільності Корейського півострова та ширшого Азійсько-Тихоокеанського регіону», – йдеться в звіті.

У документі ISW зазначається, що північнокорейські солдати вже беруть участь у бойових діях у Курській області разом з російськими військами. Проте Пхеньян наразі категорично заперечує всі звинувачення у відправці своїх військовослужбовців на війну.

Кремль, зокрема, неодноразово підкреслював начебто законність співпраці з КНДР, ймовірно, щоб «налагодити відносини з Південною Кореєю та запобігти прямих військових поставок з Сеулу в Україну».

«Чітке заперечення з боку Північної Кореї може свідчити про прагнення уникнути додаткових або посилених міжнародних санкцій проти Пхеньяна», – вважають експерти.

До слова, Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Як стало відомо, США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області.

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Теги: Південна Корея військові Північна Корея ISW війна Україна

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