Українські партизани показали геолокацію та фото системи «Панцир-С1» у Криму

Партизани руху «АТЕШ» розвідали координати знаходження російської системи «Панцир-С1»

Партизанський рух «АТЕШ» розвідав місце розташування російського ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», котрий, ймовірно, прикриває ключові об’єкти у тимчасово окупованому Севастополі. Про це партизани повідомили у своєму Телеграм-каналі.

Партизани провели розвідку Камишевої та Козачої бухт, під час якої виявили спостережні пункти та вогневі позиції для боротьби з дронами. Поблизу школи водолазів Чорноморського флоту РФ також було зафіксовано систему ППО «Панцир-С1».

Система захищає такі об’єкти: нафтобазу, режимний об’єкт Міноборони РФ для тренування бойових дельфінів, школу водолазів, тренувальну базу, склади боєприпасів, логістичні склади 810-ї бригади морської піхоти, танковий полігон та аеродром.

Аналізуючи значущість цих об’єктів, АТЕШ зробили висновок про стратегічну важливість таких систем ППО. У повідомленні зазначили, що їх виявлення та знищення можуть суттєво вплинути на хід військових операцій.

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АТЕШ показав фото російської системи «Панцир» у Криму Фото: АТЕШ

Нагадаємо, в Запорізькій області партизани українського руху «АТЕШ» провели диверсію, щоб зірвати поставки озброєння на фронт для росіян залізницею.

Нагадаємо, «АТЕШ» зафіксував передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії після удару в Запорізькій області.

Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.