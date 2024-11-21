Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна стала першою країною, яку атакували міжконтинентальною ракетою – Стратком ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна стала першою країною, яку атакували міжконтинентальною ракетою – Стратком ЗСУ
РС-26 «Рубіж», якою окупанти попередньою атакували Україну
фото з відкритих джерел

Точні характеристики міжконтинентальної російської ракети залишаються невідомими

Сьогодні, 21 листопада, російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами», – зазначив Стратком.

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Згодом тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що додаткової інформації про сьогоднішню ракетну атаку РФ на Україну не буде.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

Читайте також:

Теги: ракета росія ЗСУ окупанти обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 станом на 18 листопада – 29х одиниць
РФ збільшила кількість бомбардувальників на авіабазах біля України
Вчора, 14:09
Ворог атакував критичну інфраструктуру
Окупанти атакували підприємство в Сумах: є поранені
8 листопада, 20:17
Після окупації Росія зареєструвала юридичну особу заповідника та призначила так званого директора: ним став 48-річний житель Херсона
Передав РФ рідкісних тварин. Окупаційному директору «Асканії-Нової» оголошено підозру
6 листопада, 18:47
Бійці ГУР знищили техніку окупантів
Бійці ГУР показали, як нищать техніку ворога
5 листопада, 04:37
Сеул спостерігатиме за діями КНДР, перш ніж приймати рішення щодо збройної підтримки
Південна Корея назвала умову, від якої залежатиме рішення про постачання зброї Україні
1 листопада, 08:31
Російського генерал-майора Олександра Оглобліна було заарештовано та звинувачено у корупції
Розвідка пояснила, чому російська влада переслідує генералів, призначених під час Шойгу
30 жовтня, 15:18
За словами секретаря комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, армія РФ зараз має суттєву перевагу в ресурсах
«Це може закінчитися трагічно». Нардеп закликав змінити систему управління військом
29 жовтня, 11:42
РФ атакувала Харків
Вночі ворог обстріляв Харків, влучив у багатоповерхівку – Терехов
28 жовтня, 06:05
Пожежа на спиртзаводі «Біохім» у Тамбові
Центр протидії дезінформації пояснив причину ударів дронами по спиртзаводах в РФ
22 жовтня, 11:37

Події в Україні

Україна стала першою країною, яку атакували міжконтинентальною ракетою – Стратком ЗСУ
Україна стала першою країною, яку атакували міжконтинентальною ракетою – Стратком ЗСУ
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В окупованому Криму лунали вибухи
В окупованому Криму лунали вибухи
ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів
Удар міжконтинентальною ракетою по Україні: чи досягла Росія своєї мети
Удар міжконтинентальною ракетою по Україні: чи досягла Росія своєї мети
Міністр Кулеба: Говорити про відкриття аеропортів зарано
Міністр Кулеба: Говорити про відкриття аеропортів зарано

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
46K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
31K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
20K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
14K
У «Резерв+» з'явилася відстрочка від мобілізації для ще однієї категорії людей

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua