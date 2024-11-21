Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія

У листопаді росіяни планують виготовити близько 70 ракет «Іскандер-М» та 12 «Іскандер-К»

За допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1500 ракет з дальністю понад 350 км. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на інформовані джерела.

Які ракети накопичила РФ:

«Іскандер-М» (балістичні) – 350.

«Іскандер-К» (крилаті) – 210.

Х-101 – 220.

«Калібри» – 390.

«Кинджали» – 70.

Х-22 – 230.

KN-23 – 45.

Зазначається, що у листопаді росіяни планують виготовити близько 70 ракет «Іскандер-М» та 12 «Іскандер-К».

«Найбільше Москві вдалося накопичити ракет «Калібр», на 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді – 30 одиниць», – йдеться у матеріалі.

Крім того, Х-101 РФ почала запускати не тільки з Ту-95, а й з Ту-160, чого раніше майже не фіксувалося.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.