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Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія
РФ наростила виробництво балістичних ракет «Іскандер»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У листопаді росіяни планують виготовити близько 70 ракет «Іскандер-М» та 12 «Іскандер-К»

За допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1500 ракет з дальністю понад 350 км. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на інформовані джерела.

Які ракети накопичила РФ:

  • «Іскандер-М» (балістичні) – 350.
  • «Іскандер-К» (крилаті) – 210.
  • Х-101 – 220.
  • «Калібри» – 390.
  • «Кинджали» – 70.
  • Х-22 – 230.
  • KN-23 – 45.

Зазначається, що у листопаді росіяни планують виготовити близько 70 ракет «Іскандер-М» та 12 «Іскандер-К».

«Найбільше Москві вдалося накопичити ракет «Калібр», на 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді – 30 одиниць», – йдеться у матеріалі.

Крім того, Х-101 РФ почала запускати не тільки з Ту-95, а й з Ту-160, чого раніше майже не фіксувалося.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

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Теги: росія росіяни ракета російська ракета озброєння війна

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