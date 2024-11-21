Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія
У листопаді росіяни планують виготовити близько 70 ракет «Іскандер-М» та 12 «Іскандер-К»
За допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1500 ракет з дальністю понад 350 км. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на інформовані джерела.
Які ракети накопичила РФ:
- «Іскандер-М» (балістичні) – 350.
- «Іскандер-К» (крилаті) – 210.
- Х-101 – 220.
- «Калібри» – 390.
- «Кинджали» – 70.
- Х-22 – 230.
- KN-23 – 45.
Зазначається, що у листопаді росіяни планують виготовити близько 70 ракет «Іскандер-М» та 12 «Іскандер-К».
«Найбільше Москві вдалося накопичити ракет «Калібр», на 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді – 30 одиниць», – йдеться у матеріалі.
Крім того, Х-101 РФ почала запускати не тільки з Ту-95, а й з Ту-160, чого раніше майже не фіксувалося.
Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.
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