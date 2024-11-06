Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі

Лиховій зауважив, що сьогодні в ЗСУ немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом

Дмитро Лиховій наголосив, що на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну

Речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій пояснив, що в ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють існуючі, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту. Про це повідомляє «Українська правда».

«Останнім часом у медіа й соцмережах активно обговорюється створення у Збройних силах України нових бригад та підсилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин (замість поповнення особового складу самих бригад). З цього приводу позиція командування наступна. За останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб.

Також збільшилась протяжність лінії фронту. Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗС України і необхідно створювати нові бригади. Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями», – пояснив він.

Лиховій додав, що на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну. Тому, коли в ході бойових дій постає загроза втрати позицій та рубежів оборони визначених бригад, задіюється передислокація сюди окремих батальйонів інших військових частин.

Це логічний та внормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок. В умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії переважаючим силам противника. Таким чином зменшується ризик прориву, пояснив офіцер.

Він також зауважив, що потрібно враховувати, що сьогодні в Збройних силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом. Така потреба розписана на місяць вперед.

«Також слід розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти в ньому адаптацію і злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати задачу в найбільш стислі терміни.

Крім того, для ротації і заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади. Простим поповненням бригад, які понесли значні втрати, теж не можна обмежитися – тому що вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади», – завершив Лиховій.

Нагадаємо, у Силах оборони відбулася робоча зустріч, під час якої обговорили можливість створення Кіберсил як окремого роду військ у структурі ЗСУ.