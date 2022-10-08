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Вибух на Кримському мосту. Краснодарський губернатор звернувся до водіїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух на Кримському мосту. Краснодарський губернатор звернувся до водіїв
У результаті вибуху обвалилися прольоти Кримського мосту
фото з соцмереж

В одному із районів Краснодара оголошено «жовтий» рівень терористичної небезпеки

У прилеглому до пошкодженого Кримського мосту Темрюкському районі запроваджено «жовтий» рівень терористичної небезпеки. Про це передають росЗМІ.

Крім того, російських водіїв, після вибуху на Кримському мосту, просять утриматися від поїздок у бік окупованого півострова.

«Краснодарський губернатор попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок у бік Криму», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Україна війна окупанти Крим росія ЗСУ

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