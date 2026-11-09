Ціни на пальне 9 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 12,60–18,70 грн за літр, а преміальне дизельне пальне – на 6–9 грн за літр

Станом на 9 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України переважно зберегли ціни на пальне на попередньому рівні. За добу зміни зафіксовано лише в мережі «БРСМ-Нафта», де бензин А-95 та дизельне пальне подешевшали, а автогаз подорожчав. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,03 грн за літр, дизельного пального – 105,25 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

У найбільших мережах АЗС України ціни на більшість видів пального залишилися незмінними. Порівняно з попереднім днем, у «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 82 коп./л – до 86,99 грн/л, а дизельне пальне – на 4 коп./л, до 102,72 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 16 коп./л – до 58,13 грн/л.

У мережах UPG, Окко, WOG, Socar, «Укрнафта» та KLO ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. Зокрема, в Окко автогаз коштує 61,90 грн/л, дизельне пальне – 106,90 грн/л, а ДП+ – 109,90 грн/л. У WOG автогаз продають по 61,50 грн/л, а в Socar – по 61,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 9 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 88,90 91,90 102,90 105,90 100,90 - 59,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 61,90 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 61,50 92,90 95,90 107,00 110,00 103,00 - 61,90 87,90 90,90 103,90 105,90 - 85,90 58,90 86,90 95,60 106,40 109,40 101,90 85,50 62,50 86,99 ↓ - 102,72 ↓ - - - 58,13 ↑

У мережі KLO найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 62,50 грн/л. Водночас бензин А-95 продають по 86,90 грн/л, дизельне пальне – по 106,40 грн/л, а ДП+ – по 109,40 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонують мережі Окко, WOG та Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у KLO – 62,50 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 58,13 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 9 жовтня до 9 листопада 2026 року ціни на пальне зросли майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 12,60–18,70 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в «Укрнафті», де його вартість підвищилася з 43,40 до 58,90 грн/л, а також у KLO, де автогаз подорожчав на 15,60 грн/л – до 62,50 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 4–7,60 грн/л, а преміальне – на 6–9 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В UPG, Окко, WOG та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у Socar ціна знизилася на 2 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» зросла на 1,36 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у KLO на 1 грн/л, а в «Укрнафті» – на 2 грн/л, тоді як у Socar його вартість знизилася на 2 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.