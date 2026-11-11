Російський переговорник повторив тезу Путіна про території, яку той позичив у Гітлера

Очільник російської делегації Мединський заявив, що Росія не погодиться на обмін територіями з Україною

10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією

Очільник російської переговорної делегації Володимир Мединський після перемовин в Абу-Дабі заявив, що Росія вважатиме своїми всі території, на які зайшла її армія, пише «Главком».

Помічник російського диктатора також відкинув можливість обміну захопленими землями з Україною. «Там, де був піднятий прапор Росії, спускатися він не повинен», – заявив Мединський.

Він також наголосив, що Москва не бачить можливості обміну територіями з Україною. «І знову ж таки, як яскраво було сказано нашим керівником, там, де ступила нога нашого російського солдата, – це наше», – додав очільник російської делегації.

Варто зазначити, що диктатор Володимир Путін озвучив фразу про «ногу російського солдата» 20 червня 2025 року на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тоді російський президент назвав «давнім правилом» тезу про те, що територія, куди ступає нога російського військового, стає російською.

Як відомо, схожу за змістом фразу приписують Адольфу Гітлеру: «Там, де стоїть німецький солдат, більше ніхто не пройде». Його пов’язують із нацистською пропагандою під час Сталінградської битви.

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.

Головним результатом зустрічей стала домовленість про підготовку нового масштабного обміну військовополоненими. Про це повідомили очільник української делегації Рустем Умєров та представник російської сторони Володимир Мединський. Кількість полонених і терміни обміну поки не оголошували. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення війни, після чого можна переходити до обговорення безпеки та майбутніх домовленостей.

За підсумками переговорів сторони визнали, що між ними залишаються суттєві розбіжності. Зокрема, найскладнішим питанням Джаред Кушнер назвав територіальне врегулювання, від якого, за його словами, залежить укладення угоди про гарантії безпеки. Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер після зустрічей в Абу-Дабі планували вирушити до Москвидля подальших переговорів із російською стороною.