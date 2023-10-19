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Ракети Taurus для України: посол Німеччини зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракети Taurus для України: посол Німеччини зробив заяву
фото ілюстративне

Німеччина має намір надати Україні пакет допомоги на суму 1 млрд євро

Уряд Німеччини поки що не планує постачати українським військовим далекобійні ракети Taurus. Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єгер, передає «Європейська правда».

За словами дипломата, українська сторона вже «детально поінформована» про це рішення.

«Поки що постачання ракет Taurus Україні не буде. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми проінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки це все, що я можу сказати публічно з цього приводу», – заявив Єгер.

Разом з тим він додав, що Німеччина має намір надати Україні пакет допомоги на суму 1 млрд євро.

«До нього увійдуть справді важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України  вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.

Читайте також: Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Теги: Німеччина Україна війна

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