Ракети Taurus для України: посол Німеччини зробив заяву

Німеччина має намір надати Україні пакет допомоги на суму 1 млрд євро

Уряд Німеччини поки що не планує постачати українським військовим далекобійні ракети Taurus. Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єгер, передає «Європейська правда».

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За словами дипломата, українська сторона вже «детально поінформована» про це рішення.

«Поки що постачання ракет Taurus Україні не буде. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми проінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки це все, що я можу сказати публічно з цього приводу», – заявив Єгер.

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Разом з тим він додав, що Німеччина має намір надати Україні пакет допомоги на суму 1 млрд євро.

«До нього увійдуть справді важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

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Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.