Стало відомо, чому Німеччина відкладає передачу Україні ракет Taurus

Шольц блокує поставки Україні Taurus

Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з Росією. Про це пише The Wall Street Journal.

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Причиною побоювань є припущення, що для передачі таких ракет Німеччині знадобиться відправити в Україну фахівців для роботи «на землі». Саме це, на думку Берліна, нібито є прямою конфронтацією з Росією.

Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставку Taurus, але канцлер Олаф Шольц призупинив цей крок. Лідер Німеччини боїться, що німецькому персоналу доведеться поїхати в Україну, щоб допомогти в обслуговуванні та експлуатації складної зброї.

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Видання зазначає, що за словами чиновників, Шольц вважає, що для переміщення військовослужбовців у зону бойових дій потрібне голосування парламенту. Він також стурбований тим, що такий крок може втягнути Німеччину ще глибше в конфлікт, що може призвести до прямої конфронтації з Росією.

«Канцлер повинен припинити блокаду поставок Taurus. Нерішучість і технічні виправдання тільки сприяють зміцненню віри російського диктатора Володимира Путіна в те, що він все ще може перемогти, і це тільки продовжує війну», – сказав депутат Антон Хофрейтер.

Представник Шольца заявив, що плану швидкого постачання ракет Taurus не існує. Сумніви канцелярії з приводу відправки технічних фахівців для допомоги в експлуатації ракети є лише останніми в довгому списку проблем, пов'язаних із потенційним постачанням Taurus.

Нагадаємо, The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні.