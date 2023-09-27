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Стало відомо, чому Німеччина відкладає передачу Україні ракет Taurus

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, чому Німеччина відкладає передачу Україні ракет Taurus
фото ілюстративне

Шольц блокує поставки Україні Taurus

Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з Росією. Про це пише The Wall Street Journal.

Причиною побоювань є припущення, що для передачі таких ракет Німеччині знадобиться відправити в Україну фахівців для роботи «на землі». Саме це, на думку Берліна, нібито є прямою конфронтацією з Росією.

Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставку Taurus, але канцлер Олаф Шольц призупинив цей крок. Лідер Німеччини боїться, що німецькому персоналу доведеться поїхати в Україну, щоб допомогти в обслуговуванні та експлуатації складної зброї.

Видання зазначає, що за словами чиновників, Шольц вважає, що для переміщення військовослужбовців у зону бойових дій потрібне голосування парламенту. Він також стурбований тим, що такий крок може втягнути Німеччину ще глибше в конфлікт, що може призвести до прямої конфронтації з Росією.

«Канцлер повинен припинити блокаду поставок Taurus. Нерішучість і технічні виправдання тільки сприяють зміцненню віри російського диктатора Володимира Путіна в те, що він все ще може перемогти, і це тільки продовжує війну», – сказав депутат Антон Хофрейтер.

Представник Шольца заявив, що плану швидкого постачання ракет Taurus не існує. Сумніви канцелярії з приводу відправки технічних фахівців для допомоги в експлуатації ракети є лише останніми в довгому списку проблем, пов'язаних із потенційним постачанням Taurus.

Нагадаємо, The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні.

Теги: Німеччина війна Україна

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