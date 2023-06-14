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Ракетна атака на Одесу, суд над Трампом: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу, суд над Трампом: головне за ніч
Наслідки ракетного удару по Одесі
фото: ДСНС

Російська ракета вбила трьох цивільних українців

Цієї ночі ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.  Ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж міста. Три співробітники складу загинули, ще семеро – отримали поранення. Перед цим відбувся суд над експрезидентом США Дональдом Трампом. Його формально заарештували для зачитування обвинувачень, але потім відпустили. Суд не наклав на обвинуваченого суттєвих обмежень. Крім того, президент США Джо Байден зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом для обговорення довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 14 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ракетний удар по Одесі

У ніч на 14 червня в Одесі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Ворог спрямував на місто чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Унаслідок цієї атаки пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м. Троє співробітники складу загинули, ще семеро – отримали поранення.

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Наслідки ракетного удару по Одесі
фото: ДСНС

Суд над Трампом

Експрезидент США Дональд Трамп 13 червня прибув до будівлі федерального суду Маямі у штаті Флорида, де його заарештували у справі за неналежне поводження з секретними документами.

Ця процедура була формальністю, що передувала оголошенню обвинувачень суддею. Слухання слугувало «першою явкою» і так званим висуненням звинувачень, які Трамп вкотре заперечив.

Зрештою суд вирішив не накладати на обвинуваченого обмежень, пов’язаних із подорожами за межами Флориди. Однак Трампу заборонено говорити зі свідками у справі, щоб запобігти можливому впливу на них.

Зустріч Байдена і Столтенберга

Питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє «Голос Америки».

Столтенберг висловив сподівання, що за результатами саміту НАТО союзники посилять свою підтримку України. 

До початку переговорів у Білому Домі обидва лідери наголосили на спільних зусиллях країн НАТО у підтримці України, окремо Байден подякував Столтенбергу за його потужне лідерство.

Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

«Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо за підтримку України», – написав український прем’єр.

На Сумщині загинули семеро працівників Держлісгоспу

Минулої доби російські загарбники 21 раз обстріляли прикордонні райони Сумщини. Унаслідок ворожої атаки загинули семеро працівників Держлісгоспу. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За словами начальника ОВА Володимира Артюха, трагедія сталася у Шосткинському районі Середино-Будської громади. Унаслідок обстрілу зі ствольної артилерії загинули семеро співробітників Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ.

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Теги: Джозеф Байден Одеса Дональд Трамп Єнс Столтенберг ракета

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