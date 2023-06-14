Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї

Із грудня 2022 року Пхеньян отримав від РФ приблизно 67 тисяч барелів нафти

РФ уперше з жовтня 2020 року відновила постачання нафтопродуктів до Північної Кореї, яка перебуває під санкціями. Про це свідчить звіт ООН.

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Як зазначається, Росія знову почала відправляти нафтопродукти до Північної Кореї у грудні 2022 року, що продовжилося й у 2023 році. За цей період Пхеньян отримав від РФ приблизно 67 тисяч барелів нафти. ООН не уточнює, яким шляхом відбувалися постачання.

Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, опубліковані сайтом 38 North, пише, що РФ та Північна Корея відновили торгівлю через єдиний прикордонний залізничний перехід. Влада КНДР закрила його в лютому 2020 року на тлі обмежень для боротьби з коронавірусом.

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Відповідно до режиму санкцій ООН, Північній Кореї дозволено імпортувати 500 тис. барелів нафти на рік, однак країна знайшла способи обійти ці обмеження. До прикладу, Пхеньян використовує перевалку товарів із корабля на корабель у відкритому морі.

Як стверджують у США, співпраця між країнами також включає відправку зброї з КНДР, щоб допомогти Кремлю у війні в Україні. Обсяги постачання військового обладнання Москві може зрости.

Як зазначає видання, режим Кім Чен Ина має зброю у надлишку, особливо артилерію радянських часів, яка використовується на полі бою в Україні. За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Північна Корея володіє арсеналом із понад 21 600 артилерійських снарядів.

«Хоча адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що зброя не надто змінить ситуацію на передовій в Україні, її продаж відкриє потік доходу для північнокорейської держави, ізольованої від світової торгівлі. Будь-який продаж зброї означатиме зміну ролей між сусідами, оскільки Північна Корея десятиліттями покладалася на зброю від свого колишнього благодійника, Радянського Союзу», – пише Bloomberg.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф 11 червня заявив, що до його країни прибув перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою.

Раніше повідомлялося, що наступного року РФ знову скоротить видобуток нафти.

До слова, економіка Росії значно постраждала через санкції: впали нафтові та газові доходи. Країна-агресорка зазнала значного бюджетного дефіциту, однак їй усе ж вдається перекривати цю недостачу.