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Чим завершився черговий суд над Трампом: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чим завершився черговий суд над Трампом: подробиці
Дональд Трамп покинув залу суду
фото: AP / Andrew Harnik

Суд не обмежив обвинуваченого в пересуванні, однак заборонив говорити зі свідками у справі

Колишній президент США Дональд Трамп покинув залу федерального суду в Майамі у штаті Флорида. Він не визнав своєї провини за жодним із 37 пунктів звинувачення у справі про неправомірне поводження з секретними документами. Про це повідомляє The New York Times.

Після тимчасового арешту експрезидента та формальної процедури зачитування звинувачень суд вирішив не накладати на обвинуваченого обмежень, пов’язаних із подорожами за межами Флориди. Однак Трампу заборонено говорити зі свідками у справі, щоб запобігти можливому впливу на них.

Так само й інший фігурант у справі, помічник Трампа Волт Наута не визнав себе винним за жодним із обвинувачень і був відпущений судом під особисте зобов’язання.

Як пише видання, Трампу та Науті федеральний магістрат наказав не обговорювати свою кримінальну справу, хоча вони тісно співпрацюють і бачать один одного практично щодня.

Очікується, що в наступні місяці федеральні прокурори й захист експрезидента братимуть участь у досудових процедурах: обвинувачення представлятиме свої докази, а захист намагатиметься зняти пункти звинувачень до початку слухань.

Нагадаємо, 13 червня експрезидент США Дональд Трамп вкотре прибув до будівлі федерального суду Маямі у штаті Флорида, де його формально заарештували

Як відомо, колишньому президенту США, який є кандидатом на повторні вибори у 2024 році, пред'явлено 37 звинувачень, зокрема в порушенні закону про шпигунство, змові щодо перешкоджання правосуддю та наданні неправдивих показань. Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про неправомірне поводження з понад 100 секретними документами.

Раніше повідомлялося, що у червні цього року Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування по справі про секретні документи.

Теги: Дональд Трамп документи суд

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