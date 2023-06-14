Латвія допоможе Україні ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС

Загальний внесок Латвії у подолання наслідків трагедії на Каховській ГЕС становить 630 тисяч євро

Допомога включатиме електрогенератори, компресори та інше обладнання

Уряд Латвії вирішив відправити Україні додаткову допомогу на суму 430 тисяч євро для подолання наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш у Twitter.

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«Латвія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 430 тисяч євро, щоб допомогти людям, які постраждали від спричиненого Росією руйнування Каховської греблі – електрогенератори, компресори та інше обладнання», – написав він.

Каріньш наголосив, що Латвія залишається непохитною у підтримці України і вважає перемогу українців єдиним шляхом до миру.

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Зазначимо, що минулого тижня Латвія виділила Україні 200 тисяч євро на подолання наслідків трагедії на Каховській ГЕС. Тепер загальний внесок країни становить 630 тисяч євро.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка розташована за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

Як повідомлялося, Україна розпочинає будівництво магістральних водогонів для забезпечення півдня країни водою, на це Кабінет Міністрів уже виділив майже 2,5 млрд грн.

За попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС, на Херсонщині буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі, а також у декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією.

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Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС будуть і для рибного господарства. Уже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.