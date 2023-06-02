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Вступ Швеції до НАТО: Байден зробив важливу заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ Швеції до НАТО: Байден зробив важливу заяву
Лідер США виступив із промовою в Колорадо-Спрінгз, де підкреслив про зміцнення оборонного блоку.
фото з відкритих джерел

Байден заявив, що НАТО, попри спроби Путіна зламати альянс своїм вторгненням в Україну, стає все сильнішим

Швеція стане членом Північноатлантичного альянсу найближчим часом. Росії не вдасться зламати блок. Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

Лідер США виступив із промовою в Колорадо-Спрінгз, де підкреслив про зміцнення оборонного блоку. Зокрема, Байден сказав, що НАТО, попри спроби президента Російської Федерації Володимира Путіна зламати альянс своїм вторгненням в Україну, стає все сильнішим. І це підкріплюється нещодавнім прийняттям Фінляндії, а незабаром і Швеції.

«Це станеться, я вам обіцяю», – сказав Байден.

Як повідомлялося, Швеція сподівається стати членом Північноатлантичного альянсу до липневого саміту організації, який пройде у Вільнюсі. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром,

Нагадаємо, 22 березня парламент Швеції офіційно схвалив законопроєкт, що дозволяє країні вступити до НАТО, коли її заява буде ратифікована всіма 30 членами альянсу. 4 квітня президент США Джо Байден привітав офіційний вступ Фінляндії до НАТО і закликав Туреччину та Угорщину негайно завершити процес ратифікації заявки Швеції на приєднання до альянсу.

Теги: Швеція міністр президент парламент НАТО Джозеф Байден

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