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Мовний омбудсмен розповів, в якому місті найбільше порушують закон про мову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мовний омбудсмен розповів, в якому місті найбільше порушують закон про мову
Серед лідерів порушень закону про мову Київ, Харківська та Одеська області
фото з відкритих джерел

Найбільше українці скаржились на порушення мовного закону у сфері обслуговування

У 2023 році громадяни України подали 3692 звернення щодо порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За всі роки існування інституту мовного омбудсмена це найбільша кількість скарг. Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів у соцмережах.

На думку Кременя, така статистика свідчить не тільки про збільшення кількості порушень мовного закону, а й про критичну чутливість громадян України до відстоювання своїх мовних прав.

Найбільше на порушення закону скаржились у сфері обслуговування – на неї припадає майже половина звернень громадян. Зокрема, люди повідомляли про брак української версії сайтів, а також – інформації про товари та послуги державною мовою. Також скарги стосувалися порушень безпосередньо під час обслуговування.

На другому місці за кількістю зареєстрованих звернень – сфера інформації для загального ознайомлення та реклами. Понад пів тисячі звернень стосувалися порушень у зовнішній рекламі та вивісках.

Крім того, повідомляли про велику кількість порушень у сфері освіти, культури, медіа й органах влади.

За регіональним поділом найбільше порушень фіксували в місті Києві: більш як у півтора раза більше ніж у 2022 році та втричі більше ніж у 2021 році. Серед лідерів порушень закону також Харківська та Одеська області.

Після розгляду звернень ужили заходів реагування, зокрема провели державний контроль та наклали на порушників санкції, наголосив Кремінь.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року мінімальна частка української мови на телебаченні та радіо повинна становити не менш ніж 90%. За словами уповноваженого із захисту державної мови, з січня набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України «Про медіа», які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

До слова, результати дослідження соціальних мереж показали, що українська мова помітно домінує майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах.

Теги: мова українська мова Київ українці

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