Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Оболоні прорвало водопровід, перекрито дорогу (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Оболоні прорвало водопровід, перекрито дорогу (відео)
Дорожники обробляють вулицю, де стався прорив водопровода, протиожеледними матеріалами
фото: скріншот із відео

Без водопостачання залишились будівлі на вул. Оболонській

В Оболонському районі Києва сталася аварія на водопроводі. Через прорив перекрито рух вул. Оболонською. На місці працюють дорожники та фахівці «Київводоканалу». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За інформацією «Київводоканалу», пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм сталося на вул. Оболонська, 31. Без водопостачання залишились будівлі на вул. Оболонській №№ 27, 31, 34, 36.

Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.

Наразі робітники «Київавтодору» виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами.

До слова, зараз у Києві 14 градусів морозу.

Нагадаємо, уночі 8 січня у на Борщагівці прорвало каналізацію. Попередньо, прорив стався на вулиці Жуля Верна.

Теги: аварія Київ Київводоканал Київавтодор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання
Київ замело снігом (фото)
3 сiчня, 20:06
У двох районах Києва через падіння уламків безпілотників спалахнули пожежі
У двох районах Києва через падіння уламків безпілотників спалахнули пожежі
2 сiчня, 05:20
Станція «Лук’янівська» зараз працює як укриття
У Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро
29 грудня, 2023, 08:37
Небо Києва, у місті працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
29 грудня, 2023, 07:37
Укриття будуть перевірені на предмет безпеки
Після аварії у школі в Києві розпочалася термінова перевірка всіх укриттів
23 грудня, 2023, 11:42
Квартира журналіста Андрія Ковальського у Києві після влучання підбитого дрона
Чому збиті дрони руйнують будинки: Ігнат пояснив, що сталося з квартирою журналіста
23 грудня, 2023, 07:36
Технічні служби столичного метро вчасно виявили проблему і відреагували на неї
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
15 грудня, 2023, 08:33
Мер столиці зізнався: були плани погашення моїм братом частини заборгованості переді мною шляхом передачі компанії
Кличко задекларував частку в американській фірмі за чверть мільярда
13 грудня, 2023, 17:27
У Києві прогнозується туманна погода
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища
11 грудня, 2023, 07:37

Новини

Погода в Києві почне змінюватися: синоптики потішили прогнозом на 9 січня
Погода в Києві почне змінюватися: синоптики потішили прогнозом на 9 січня
На Оболоні прорвало водопровід, перекрито дорогу (відео)
На Оболоні прорвало водопровід, перекрито дорогу (відео)
У Чорнобильському заповіднику знайдено найменшу сову фауни України
У Чорнобильському заповіднику знайдено найменшу сову фауни України
КМДА радить киянам повернутися до маскового режиму
КМДА радить киянам повернутися до маскового режиму
У Києві під час руху спалахнув тролейбус (відео)
У Києві під час руху спалахнув тролейбус (відео)
Атака на Київ 2 січня: у лікарні помер ще один постраждалий
Атака на Київ 2 січня: у лікарні помер ще один постраждалий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
46K
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
34K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
30K
Чому у Північної Кореї ракети є, а в Україні немає
21K
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
15K
Мобілізація. Відповіді на поширені запитання

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua