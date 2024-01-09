На Оболоні прорвало водопровід, перекрито дорогу (відео)

Без водопостачання залишились будівлі на вул. Оболонській

В Оболонському районі Києва сталася аварія на водопроводі. Через прорив перекрито рух вул. Оболонською. На місці працюють дорожники та фахівці «Київводоканалу». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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За інформацією «Київводоканалу», пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм сталося на вул. Оболонська, 31. Без водопостачання залишились будівлі на вул. Оболонській №№ 27, 31, 34, 36.

Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.

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Наразі робітники «Київавтодору» виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами.

До слова, зараз у Києві 14 градусів морозу.

Нагадаємо, уночі 8 січня у на Борщагівці прорвало каналізацію. Попередньо, прорив стався на вулиці Жуля Верна.