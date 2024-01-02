Росія пошкодила ракетою будинок народної депутатки (фото)
За словами нардепки Рудик, під час атаки РФ вона отримала поранення
Під час сьогоднішнього масштабного ракетного обстрілу по Києві постраждав будинок народної депутатки Кіри Рудик. Хвилею від ракетних атак пошкоджено її будинок, вибито вікна. Про це вона повідомила в X.
«Мій будинок зараз частково в руїнах. У мене немає вікон з одного боку. У мене незначні поранення, але я жива. Пожежі всюди. Росія, ти заплатиш», – написала Рудик.
Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.
У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.
Коментарі — 0