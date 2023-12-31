Ресторан, який полюбляє Микола Тищенко, втрапив у скандал із військовим (відео)

Військовослужбовцю відмовмили в обслуговуванні через спортивний одяг

Український військовий не зміг потрапити до столичного ресторану Virgin Izakaya Bar. Адміністрація закладу відмовилася обслуговувати його через «невідповідний» дрес-код. Про інцидент розповів волонтер і товариш бійця Денис Кошельник.

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Кошельник зазначив, що чинний військовослужбовець проходив реабілітацію у Києві після травм, отриманих на полі бою. Захисник завершив лікування і перед поверненням на фронт вирішив із товаришем зайти до ресторану японської кухні, розташованому на вулиці Арсенальній.

Чоловіки забронювали столик, у телефонній розмові адміністрація попередили їх про дрес-код. Безпосередньо на вході до закладу їм сказали, що військовослужбовець не може зайти, оскільки «не відповідає дрес-коду». Чоловіки був у спортивному одязі.

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«Коли він (військовий, – «Главком») запитав, чи пустили б його у військовій формі, тому що він може поїхати перевдягнутися в неї й приїхати – теж сказали, що не можна. На аргумент з його боку, що в країні війна і потрібно з повагою до військових ставитися – почули, що такі у них правила, і вони нічого з цим вдіяти не можуть», – розповів Кошельник.

За словами волонтера, найчастішим гостем у цьому закладі є нардеп Микола Тищенко. На відео можна помітити, як народний обранець сидить у Virgin Izakaya Bar у тактичному одязі.

Кошельник припустив, що така політика закладу може бути продиктована його колишнім власником Олександром Орловим із Росії.

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Адміністрація ресторану наразі інцидент не коментувала.

Нагадаємо, що подібний випадок в Україні не єдиний. Так, раніше співробітники ресторану «Барбарис» у місті Кременчук Полтавської області не схотіли пускати військовослужбовся через те, що він був у формі, а «внутрішні порядки» закладу того не дозволяють.

Крім того, в одному з прибережних кафе Запоріжжя співробітниця закладу громадського харчування не пустила українського захисника, пояснюючи це політикою кафе. За словами жінки, військова форма може відволікати та відлякати батьків дітей, які відпочивають у закладі.

До слова, у Дніпрі охоронці ресторану Deep Bar не пустили військовослужбовця повечеряти через неналежний дрес-код для ресторану. Причиною відмови стала військова форма.