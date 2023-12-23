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У Києві демонтували ще один радянський пам'ятник: фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві демонтували ще один радянський пам'ятник: фото
Усе, що залишилось від радянського монумента
фото: КМДА

Монумент стояв у центрі Маріїнського парку

 

Працівники «Київблагоустрою» демонтували ще один символ більшовицької тиранії – пам'ятник учасникам «січневого збройного повстання 1918 року», який стояв у центрі Маріїнського парку. Про це повідомила пресслужба КМДА.

За інформацією «Київблагоустрою», пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

У Києві демонтували ще один радянський пам'ятник: фото фото 1

«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями нав’язували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», – прокоментувала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Раніше у Дарницькому районі Києва демонтували ще один радянський пам’ятник – екіпажу бронепоїзда «Таращанець».

Нагадаємо, 15 листопада у Києві комунальники демонтували на Берестейському проспекті пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Раніше, 10 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

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Теги: монумент демонтували Київ

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