Київська міська рада повідомила, скільки ще є проблемних ділянок у метро

На проблемних ділянках зафіксовані просідання ґрунту

За оцінками різних спеціалістів, у київському метрополітені є ще щонайменше сім проблемних ділянок, на яких зафіксовані просідання ґрунту. Про це сказав депутат Київської міськради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

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«За нашими оцінками і за оцінками спеціалістів, є приблизно ще сім проблемних ділянок. Сім ділянок, на яких також є просідання та зміни в рельєфі залягання гілок метрополітену», – заявив Вітренко.

Він зазначив, що проблеми є з боку Харківського масиву – між станціями метро «Осокорки» і «Позняки». Також, як і раніше повідомлялося, на синій гілці метрополітену просідання трошки далі «Почайної».

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Що відомо про стан метро в Києві?

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.