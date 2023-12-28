Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київська міська рада повідомила, скільки ще є проблемних ділянок у метро

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Київська міська рада повідомила, скільки ще є проблемних ділянок у метро
Проблеми є на синій та зеленій гілках метрополітену
фото з відкритих джерел

На проблемних ділянках зафіксовані просідання ґрунту

За оцінками різних спеціалістів, у київському метрополітені є ще щонайменше сім проблемних ділянок, на яких зафіксовані просідання ґрунту. Про це сказав депутат Київської міськради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

«За нашими оцінками і за оцінками спеціалістів, є приблизно ще сім проблемних ділянок. Сім ділянок, на яких також є просідання та зміни в рельєфі залягання гілок метрополітену», – заявив Вітренко.

Він зазначив, що проблеми є з боку Харківського масиву – між станціями метро «Осокорки» і «Позняки». Також, як і раніше повідомлялося, на синій гілці метрополітену просідання трошки далі «Почайної».

Що відомо про стан метро в Києві?

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

Теги: Київ метро влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівельний кран, який впав у столиці на вул. Ревуцького і перебив трубу водогону
У Києві триває ліквідація наслідків аварії на Харківському масиві (відео)
1 грудня, 21:41
Готель Ротару можуть націоналізувати та реалізувати на торгах
Окупаційна влада Криму готує до «націоналізації» готель Софії Ротару в Ялті
12 грудня, 11:31
Маршрут з «Теремків» до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн
Метро на Теремки зупинилося. Столична влада придумала компенсацію киянам
14 грудня, 20:02
Близько 16:50 до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій
У Києві вибухнула граната: є жертви
4 грудня, 20:24
Мігрантів зобов'яжуть не спотворювати історичні факти щодо Великої Вітчизняної війни
Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду
30 листопада, 08:36
У Києві прогнозується туманна погода
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища
11 грудня, 07:37
У Києві пошкоджено водопровідну мережу
В одному із районів столиці через ракетний удар пошкоджено водопровід
13 грудня, 05:48
У дворі багатоповерхівки утворилася вирва від уламків ракети
Нічна атака на столицю: Кличко прибув на місце падіння уламків ракети (фото, відео)
13 грудня, 10:11
У Дніпровському районі столиці уламки російської ракети впали у двір багатоквартирного будинку
Ракетна атака на Київ: що зараз відбувається на місці падіння уламків (фото)
13 грудня, 11:15

Новини

Київська міська рада повідомила, скільки ще є проблемних ділянок у метро
Київська міська рада повідомила, скільки ще є проблемних ділянок у метро
«Бац – і ручка відпала». Заступник Кличка порівняв метро зі старими дверима
«Бац – і ручка відпала». Заступник Кличка порівняв метро зі старими дверима
Суд конфіскував у Князєва «подарунок» у вигляді оренди квартири на столичних Липках
Суд конфіскував у Князєва «подарунок» у вигляді оренди квартири на столичних Липках
У Києві зафіксовано температурний рекорд
У Києві зафіксовано температурний рекорд
Правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, отримав вирок
Правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, отримав вирок
У Києві між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі
У Києві між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
94K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
74K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
19K
На заводі Tesla робот напав на інженера
17K
Третя стадія розпаду російської імперії
11K
У «Дії» з’явилась нова послуга

Новини

28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Вчора, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Вчора, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua