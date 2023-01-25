Танки від США: Білий дім повідомив деталі (відео)

Доставка триватиме місяці, але незабаром розпочнеться навчання військових

Процес передачі американських танків M1 Abrams Україні може тривати декілька місяців. Але невдовзі розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування. Про це повідомив представник Білого дому, якого цитує журналіст «Голосу Америки» Джефф Селдін у Twitter.

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За словами вищих посадових осіб адміністрації, доставка триватиме місяці, але незабаром за межами України розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування.

«Ми матимемо можливість запровадити дуже ретельну програму навчання, а також дуже ретельну програму, щоб мати можливість обслуговувати та підтримувати ці танки, які вимагають значної кількості обслуговування», – сказав чиновник Білого дому.

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Окрім танків Abrams Сполучені Штати Америки передадуть Україні й іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на $400 млн.США також надають 120-мм снаряди, вісім тактичних машин, машини підтримки та кошти на технічне обслуговування/

Тим часом Польщі були помічений ешелон з танками Abrams.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.