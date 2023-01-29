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Херсон зазнав масованої атаки, є загиблі і поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Херсон зазнав масованої атаки, є загиблі і поранені
Окупанти в неділю обстріляли Херсон
фото з відкритих джерел

Окупанти влучили в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик

Херсон 29 січня зазнав масованої атаки росіян. Станом на 14:00 годину було здійснено 7 обстрілів. Є влучання в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Про це інформує міська рада.

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«Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється», – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранено медсестру.

Теги: обстріл лікарня Херсон

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