Херсон зазнав масованої атаки, є загиблі і поранені

Окупанти влучили в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик

Херсон 29 січня зазнав масованої атаки росіян. Станом на 14:00 годину було здійснено 7 обстрілів. Є влучання в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Про це інформує міська рада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран











«Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється», – сказано у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранено медсестру.