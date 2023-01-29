Херсон зазнав масованої атаки, є загиблі і поранені
Окупанти влучили в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик
Херсон 29 січня зазнав масованої атаки росіян. Станом на 14:00 годину було здійснено 7 обстрілів. Є влучання в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Про це інформує міська рада.
«Є інформація щодо 1 загиблої та 2 поранених, але вона наразі уточнюється», – сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранено медсестру.
Коментарі — 0