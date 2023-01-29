Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні, поранено медсестру

Херсонці у мережі повідомляють про прильоти

Ворог гатить по житлових кварталах

Під обстріл російських військ у Херсоні потрапила лікарня. Внаслідок ворожих ударів поранено медсестру. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомляє у Facebook.

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«Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра», – сказано в повідомленні.

Раніше 29 січня місцеві Telegram-канали неодноразово повідомляли про вибухи в Херсоні.

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«Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих», – ідеться у мережі.

Нагадаємо, у селі Архангельське Херсонської області електрик підірвався на російській міні.

До слова, Жителям Херсонської області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг: житель Херсонщини підірвався на російській міні.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні. Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту , водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту. Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник. Чоловіки самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС у Житомирській області та виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області.

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Окрім того, на Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах: загинув очільник поліції Черкаської області.