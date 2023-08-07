Ракетний удар по Покровську: що відомо про загиблих та поранених (фото, відео)

Рятувальники та медики працюють на місці прильоту

Внаслідок ракетної атаки на Покровськ Донецькій області загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Станом на зараз відомо про двох загиблих – жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка.

Рятувальники та медики працюють.

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«Російських терористів треба зупинити. Задушити економічно, силою позбавити їх можливостей воювати та вбивати цивільних», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, окупанти влучили в житловий будинок у Покровську. А також у будівлю готелю.

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Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.