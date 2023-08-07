Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Покровську: що відомо про загиблих та поранених (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Покровську: що відомо про загиблих та поранених (фото, відео)
Наслідки ракетного удару по Покровську
фото з відкритих джерел

Рятувальники та медики працюють на місці прильоту

Внаслідок ракетної атаки на Покровськ Донецькій області загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Станом на зараз відомо про двох загиблих – жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка.

Рятувальники та медики працюють.

«Російських терористів треба зупинити. Задушити економічно, силою позбавити їх можливостей воювати та вбивати цивільних», – йдеться в повідомленні.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, окупанти влучили в житловий будинок у Покровську. А також у будівлю готелю.

Нагадаємо, триває 530-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: окупанти війна Донеччина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілу Куп'янського району постраждали п'ятеро осіб
Окупанти влучили в житловий будинок на Харківщині: є постраждалі
27 липня, 23:09
Пожежа вирувала на загальній площі 450 кв.м
В Оріхові російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку, будівля спалахнула
Вчора, 18:40
Наслідки ракетного удару по Покровську
Окупанти влучили в житловий будинок у Покровську: є жертви (відео)
Сьогодні, 20:31

Події в Україні

Кількість жертв у Покровську збільшилась: серед них заступник начальника обласної ДСНС
Кількість жертв у Покровську збільшилась: серед них заступник начальника обласної ДСНС
«Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)
«Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)
Ракетний удар по Покровську: що відомо про загиблих та поранених (фото, відео)
Ракетний удар по Покровську: що відомо про загиблих та поранених (фото, відео)
Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
Атака РФ по Покровську, Україна повернула з полону захисників. Головне за 7 серпня
Окупанти влучили в житловий будинок у Покровську: є жертви (відео)
Окупанти влучили в житловий будинок у Покровську: є жертви (відео)
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
8062
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4342
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
4109
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3595
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3318
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту