Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та багато поранених (фото)

О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури

Під завалами об’єкту цивільної інфраструктури досі знаходяться люди

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Роменському Районі Сумщини загинули троє людей. Під завалами досі знаходяться люди. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

«О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев'ять – поранені.

Під завалами досі знаходяться люди», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Сумщині від електропостачання відключені 1625 абонентів.

«Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) лишається актуальним», – додав голова ОВА.

Як відомо, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.