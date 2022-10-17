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Атака на енергосистему: «Укренерго» звернулося до українців із важливим проханням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на енергосистему: «Укренерго» звернулося до українців із важливим проханням
В Україні можливе застосування графіків аварійних відключень
фото ілюстративне

Українців закликають з 17 до 23 години дотримуватись режиму суворої економії електроенергії

Національна енергетична компанія «Укренерго» не виключає можливість введення графіків аварійних відключень через ранкові обстріли росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Сьогодні 15 жовтня в Київській області є приліт по енергетичному об‘єкту. Можливе застосування графіків аварійних відключень», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» просять до настання вечора зарядити мобільні телефони, пауербанки, продумати і підготувати вечерю завчасно, якщо у вас електрична плита. І з 17 до 23 години дотримуватись режиму суворої економії електроенергії.

«Хочемо щоб ви зрозуміли причини наших прохань. «Укренерго» експлуатує та обслуговує магістральні електромережі – великі «автобани», якими на довгі відстані передається струм великої напруги. В певних місцях ці «автобани» мають «розв’язки» – підстанції, де стоять великі трансформатори, що знижують напругу, аби далі струм йшов до споживачів вже «дорогами обласного та місцевого значення» з меншою пропускною спроможністю», – зазначають ву компанії.

Зазначається, що якщо пошкоджена чи зруйнована підстанція, енергетики «Укренерго» одразу намагаються заживити споживачів іншими «дорогами». Часто це лінії класу «польові стежки». Це енергоживлення не таке надійне, як доставлене «автобанами», і цьому головна причина, чому влада просить про економію.

Як відомо, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Теги: росія окупанти енергетика війна Україна

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