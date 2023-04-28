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В Умані оголошено триденну жалобу (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Умані оголошено триденну жалобу (фото)
Внаслідок ракетної атаки загинули вже шестеро людей
фото: Ігор Табурець / Telegram

Усі постраждалі можуть звернутися за допомогою на гарячі лінії місцевої влади

В Уманській громаді на Черкащині у зв’язку із ракетним ударом по багатоповерхівці скасовано усі розважальні заходи на невизначений термін. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Крім того, в Умані оголошено триденну жалобу за загиблими у наслідок російської агресії.

В Умані оголошено триденну жалобу (фото) фото 1

Усі постраждалі можуть звернутися на гарячі лінії місцевої влади.

«В Уманській громаді працює гаряча лінія +380969112911. В Уманському районі працює «гарячий номер» +380969112911. Звертайтесь і кваліфіковані спеціалісти нададуть вам допомогу», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 9:02 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже шестеро людей.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Теги: Умань Черкащина війна росія окупанти

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