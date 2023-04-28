В Умані з-під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї дитини

Російська ракета забрала життя 23 жителів Умані

В Умані рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість жертв російської агресії зросла до 23 людей, з них чотири дитини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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«Станом на 19:00 знайдено тіло дитини... Кількість загиблих: 23, з них чотири дитини», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.