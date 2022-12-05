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Розстріл родини на Запоріжжі: відомо, хто з рашистів вчинив злочин (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Розстріл родини на Запоріжжі: відомо, хто з рашистів вчинив злочин (фото)
Окупанти застрелили двох дітей та їхніх батьків 
фото з відкритих джерел

Стали відомі особи окупантів, які вбили чотирьох мирних українців 

17 листопада в смт Камиш-Зоря Пологівського району на Запоріжжі окупанти розстріляли родину мирних українців: Дармобід Олександра, його дружину Наталю та їхніх двох дітей. Особи військових злочинців встановили OSINT-розвідники «Бджоли». Ними виявилися військовослужбовці 57-го полку 6-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ.  

Між місцевими жителями та окупантами виникла сварка, в ході якої загарбники з вогнепальної зброї вбили Олександр та двох малолітніх дітей (2009 та 2016 років народження). Жінку, за словами розвідників, росіяни зґвалтували та задушили. Після вбивства з будинку родини Дармобідів зникли гроші та цінні речі, що підтверджують родичі загиблих.

Розстріл родини на Запоріжжі: відомо, хто з рашистів вчинив злочин (фото) фото 1

Військовими злочинцями, за словами OSINT-розвідників, є: Касьян Іван Юрійович 1991 року, село Городна Московської області; Толстиков Андрій Юрійович 1986 року, населений пункт Жуково Тульської області. 

Розстріл родини на Запоріжжі: відомо, хто з рашистів вчинив злочин (фото) фото 2
Розстріл родини на Запоріжжі: відомо, хто з рашистів вчинив злочин (фото) фото 3

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада в Запорізькій області російські військові розстріляли родину з двома дітьми. Загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини: Владислав та Кирило.
 

Теги: бджоли гроші окупанти росіяни Запоріжжя

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