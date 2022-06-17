Ракетний обстріл Миколаєва: кількість жертв та постраждалих зросла

Двоє людей загинуло, ще 20 отримали поранення

У Миколаєві збільшилась кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного обстрілу зі сторони рашистів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Від ракетного удару по спальному району двоє загинуло, 20 поранених. На зараз», – написав Кім.

Нагадаємо, російські війська сьогодні зранку вдарили ракетами по Миколаєву. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Раніше повідомлялося про одного загиблого і шістьох поранених (з них одна дитина).

Нагадаємо, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.



