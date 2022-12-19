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Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами, «Градами» та артилерією: фото наслідків 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами, «Градами» та артилерією: фото наслідків 
По Нікопольщині рашисти запустили понад 60 снарядів 
фото: Валентин Резніченко /Telegram

Ворог пошкодив насосну станцію, там працюють пожежники

У ніч на 19 грудня вороги атакували Дніпропетровщину «Градами» та дронами. Над областю вдалось збити два БПЛА. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.  

На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів із «Градів» та важкої артилерії.  В одній з громад ворог пошкодив насосну станцію, аварійні служби працюють. Декілька сіл залишились без води.

Обстріляли міста та села у трьох громадах: Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань. У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, шість господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.  

Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами, «Градами» та артилерією: фото наслідків  фото 1

У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж.  

Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами, «Градами» та артилерією: фото наслідків  фото 2

У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили. 

Нагадаємо, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. 

Також сьогодні вночі у Миколаївській області українські захисники збили російську крилату ракету, яку окупанти застосовували під час атаки регіону.

Теги: ворог окупанти пожежа рашисти рятувальники Дніпропетровщина

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