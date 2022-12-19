Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами, «Градами» та артилерією: фото наслідків 

Ворог пошкодив насосну станцію, там працюють пожежники

У ніч на 19 грудня вороги атакували Дніпропетровщину «Градами» та дронами. Над областю вдалось збити два БПЛА. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів із «Градів» та важкої артилерії. В одній з громад ворог пошкодив насосну станцію, аварійні служби працюють. Декілька сіл залишились без води.

Обстріляли міста та села у трьох громадах: Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань. У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, шість господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.

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У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж.

У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили.

Нагадаємо, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Також сьогодні вночі у Миколаївській області українські захисники збили російську крилату ракету, яку окупанти застосовували під час атаки регіону.