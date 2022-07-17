Рашисти атакували з авіації та артилерії населені пункти Луганщини (фото)

Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але ЗСУ щоразу відкидували ворога на попередні позиції

Два села залишаються підконтрольними уряду України

Протягом минулої доби окупанти завдали два авіаудари по Луганщині. По населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами. Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але українські військові щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат.

«Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу. Ще одна спроба атакувати позиції ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян.

«Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл», – додав Гайдай.

Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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