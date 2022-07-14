Рашисти атакували Луганщину авіацією та ракетами (фото)

Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли

Російські загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по Луганщині. Також окупанти планують якнайшвидше провести «перепис населення». Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється. По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли. Рашисти застосовують системи залпового вогню.

Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського. Бойові дії тривають.

«Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести «перепис населення». Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян. Це із восьми тисяч населення, що залишилося», – зазначив Гайдай.

Гайдай зазначив, що окупаційною владою вже прийнято постанову, яка «…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…».

«Тобто, зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без «дозволу» цього робити було неможна. Знайшли робочу силу», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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