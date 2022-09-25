Рашисти масовано обстріляли Донеччину: є руйнування та постраждалі

У Святогірську ворожі снаряди влучили у багатоповерховий будинок

Рашисти сьогодні, 25 вересня, масово обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування та постраждалі серед цивільних. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

В ніч на 25 вересня армія РФ з ЗРК С-300 вдарила по Андріївці у Великоновосілківській громаді. Пошкоджено три будинки та місцеву школу.

Ввечері окупанти обстріляли Красногорівку, внаслідок чого постраждала людини. Також ворог вночі та під ранок вдарив з артилерії по центральній частині Авдіївки.

У Святогірську ворожі снаряди влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого 6 осіб отримали поранення. У Хрестищі пошкоджено два приватних будинки.

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.