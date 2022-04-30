Окупанти в Мелітополі хочуть запровадити розрахунок рублями

Із 1 травня у місті планується ввести в готівковий обіг росвалюту

Російські загарбники задумали на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії»

У Мелітополі окупанти планують з 1 травня ввести в готівковий обіг рублі. Про це йдеться у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації.

«У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії».

«Кожен, хто підтримує Росію у цей період, – підтримує війну Росії проти України. І на кожного із них чекає справедлива розплата. Адже за будь-яких умов ми переможемо», – наголосили в обласній військовій адміністрації.

Раніше окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині.

Нагадаємо, напередодні росіяни вигадали несподівану версію вибуху на залізничному мості в районі Якимівки під Мелітополем.

Також стало відомо, що росіяни викрали скіфське золото з музею окупованого Мелітополя.

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