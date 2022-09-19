Українські хакери зламали сайт групи Вагнера й отримали всі дані найманців

«На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання», наголосили хакери

ІТ-армія зламала сайт групи Вагнера, що вербує російських в’язнів для відправлення на війну в Україну. Про це йдеться на Telegram-каналі It Army Of Ukraine – спільноти IT-фахівців з усього світу, які об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні, зламано IT-Армією! Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!», – наголосили у спільноті.

Нагадаємо, раніше українська IT-армія атакувала упродовж тижня близько 450 російських онлайн-ресурсів Так, через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ. Була недоступна інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, а в росіян також виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу «Мои Документы».

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.

Російські правозахисники звернулись до генпрокурора з листом, у якому просять пояснити, на яких підставах в’язнів відправляють на війну в Україні.

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