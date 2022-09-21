Як уникнути «мобілізації» жителям окупованих територій: роз'яснення влади

Найкращим способом уникнення мобілізації є виїзд на підконтрольну Україні територію

Серед жителів тимчасово окупованих територій в рамках примусової мобілізації під ризиком опинились чоловіки, які отримали паспорт РФ або надали свої персональні дані ворогу. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Те, що окупаційна влада Херсонщини заговорила про створення добровольчих батальйонів, говорить про те, що у військовому плані у орків зовсім сумно. Знаючи настрої людей та їхню проукраїнську позицію, до цього моменту окупаційна влада це питання навіть не намагалася порушувати. У першу чергу в групі ризику знаходяться чоловіки призовного віку, які отримали паспорт росії або дали свої персональні дані оркам, включаючи і колабарантів середньої ланки», – йдеться в повідомленні.

Найкращим способом уникнення мобілізації є виїзд на підконтрольну Україні територію. Якщо це неможливо, то змінити місце проживання, відоме окупаційній владі і намагатися уникати перетину блокпостів та патрулів.

«Останній спосіб може як мінімум відстрочити вашу примусову мобілізацію», – зазначає Соболевський.

Раніше повідомлялося, що наразі у окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.