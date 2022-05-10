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    Події в Україні

    Сєвєродонецьк залишився без газу. Окупанти перебили магістральний газопровід

    Газу в місті немає - Сєвєродонецьк залишився без газу. Окупанти перебили магістральний газопровід
    Газу в місті немає
    фото:.nta.ua

    10 травня рашисти вчергове вдарили артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку

    У вівторок, 10 травня, внаслідок артилерійського удару російських військ був перебитий і розгерметизований магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Єдине, що працювало в місті з комунікацій, – це газопостачання. Далеко не в усіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча би приготувати їжу та підігріти воду. Наразі магістральний газопровід перебитий і розгерметизований. Для запобігання більш серйозній аварії ГРС перекриті. Газу в місті нема», – написав Гайдай у телеграм-каналі.

    Триває 76-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь».

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    Теги: росія окупанти газ Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Сєвєродонецьк залишився без газу. Окупанти перебили магістральний газопровід