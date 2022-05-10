Сєвєродонецьк залишився без газу. Окупанти перебили магістральний газопровід

10 травня рашисти вчергове вдарили артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку

У вівторок, 10 травня, внаслідок артилерійського удару російських військ був перебитий і розгерметизований магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Єдине, що працювало в місті з комунікацій, – це газопостачання. Далеко не в усіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча би приготувати їжу та підігріти воду. Наразі магістральний газопровід перебитий і розгерметизований. Для запобігання більш серйозній аварії ГРС перекриті. Газу в місті нема», – написав Гайдай у телеграм-каналі.

Триває 76-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь».

Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 10 травня