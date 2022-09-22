Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб
Росіяни проводять підготовку для фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про «активну участь місцевих мешканців у голосуванні»
фото з відкритих джерел

В окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто

На тимчасово окупованих територіях загарбники активізували підготовку до проведення так званого «референдуму», через  це посилили терор та паспортизацію. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані», – йдеться у заяві.

В окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. «Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі», – додали в Генштабі.

Наразі росіяни проводять підготовку для фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні». На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Російської Федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Нагадаємо, триває 211 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки. 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністри закордонних справ G7 рішуче засудили заяву РФ про проведення фіктивних референдумів
«Референдуми» Кремля: лідери G7 повідомили, яка розплата чекає Росію
Сьогодні, 15:35
Хлань наголосив, що більшість херсонців – дуже патріотичні і щойно у них буде зброя в руках, вони застосують її проти окупанта
Стало відомо, як рашисти проводитимуть «референдум» на Херсонщині
Сьогодні, 13:40
Щоб посилити контроль за «явкою», неповнолітніх мають супроводжувати до «виборчих дільниць» їх батьки
Окупанти планують залучити дітей до голосування на «референдумі» – СБУ
Сьогодні, 15:48

Події в Україні

Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб
Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб
Новий наступ на Харків? Голова ОВА оцінив ймовірність найгіршого сценарію
Новий наступ на Харків? Голова ОВА оцінив ймовірність найгіршого сценарію
Міноборони пояснило, чому РФ не хотіла обмінювати «азовців» 
Міноборони пояснило, чому РФ не хотіла обмінювати «азовців» 
ЗСУ відбили атаки під Куп’янськом, Зайцевим та Новомихайлівкою 
ЗСУ відбили атаки під Куп’янськом, Зайцевим та Новомихайлівкою 
Артилеристи знищили ворожий склад та техніку окупантів
Артилеристи знищили ворожий склад та техніку окупантів
«Всіх положили, генерали обіс*ались». Окупант розповів про ситуацію в армії РФ (аудіо) 
«Всіх положили, генерали обіс*ались». Окупант розповів про ситуацію в армії РФ (аудіо) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
160K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
92K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
82K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
66K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»
63K
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту