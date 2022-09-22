Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб

Росіяни проводять підготовку для фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про «активну участь місцевих мешканців у голосуванні»

В окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто

На тимчасово окупованих територіях загарбники активізували підготовку до проведення так званого «референдуму», через це посилили терор та паспортизацію. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані», – йдеться у заяві.

В окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. «Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі», – додали в Генштабі.

Наразі росіяни проводять підготовку для фільмування пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні». На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Російської Федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Нагадаємо, триває 211 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.