Стало відомо, як рашисти проводитимуть «референдум» на Херсонщині

Хлань наголосив, що більшість херсонців – дуже патріотичні і щойно у них буде зброя в руках, вони застосують її проти окупанта

Окупанти планують збирати голоси по домівках

На тимчасової окупованої Херсонщині Росія планує створити «загони оборони», які будуть складатися з цивільних, що отримали паспорти РФ. «Референдум» ж проводитимуть ходячи по домівках. Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі Апостроф TV.

«В указі прописано, що члени виборчої комісії будуть ходити разом із військовими. Такий собі референдум під дулами автоматів. Уявіть, приходить до вас людина з військовим і питає, «так» чи «ні». Якщо «так», то все нормально. Якщо ні – вас зараз заарештовують і потягнуть у підвал. Ми розуміємо, що ніякого і опитування там не буде, тому що результати відомі заздалегідь. Вони їх навіть вже опублікували, 80%», – пояснив Хлань.

Проте депутат наголосив, що більшість херсонців – дуже патріотичні і щойно у них буде зброя в руках, вони застосують її проти окупанта.

Раніше британська розвідка пояснила, чому Росія спішить з «референдумами».

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Крім того, рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»