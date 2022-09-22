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«Референдуми» Кремля: лідери G7 повідомили, яка розплата чекає Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Референдуми» Кремля: лідери G7 повідомили, яка розплата чекає Росію
Міністри закордонних справ G7 рішуче засудили заяву РФ про проведення фіктивних референдумів
фото: Shutterstock

Позиція G7: будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету

Лідери країн G7 обіцяють відреагувати на псевдореферендуми Москви на окупованих українських територіях ще більшими цілеспрямованими санкціями. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку, на якій головувала Німеччина.

«Міністри закордонних справ G7 та верховний представник (ЄС) рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації, не можуть бути вільними чи справедливими», – йдеться у заяві.

Позиція G7 полягає у тому, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН. Міністри закликали всі держави однозначно засуджувати будь-які референдуми та не визнавати їхні результати. «G7 також продовжить подальші цілеспрямовані санкції та є відданою стійкому економічному та політичному тиску на Росію», – запевнила Бербок.

Міністри висловили жаль з приводу навмисних ескалаційних кроків Росії, таких як часткова мобілізація резервістів та безвідповідальна ядерна риторика. «Росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – зазначила Бербок.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Теги: анексія мобілізація Німеччина референдум росія санкції суверенітет Велика сімка

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