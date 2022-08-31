Херсонський депутат: усі окупаційні «урядовці» зникли

Колаборанти все менше дають про себе знати

Хлань: Після вбивства Ковальова представники окупаційного «уряду Херсонської області» і «військово-цивільної адміністрації» втекли

В рядах колаборантів на Херсонщині почалася метушня після вбивства Олексія Ковальова. Представники так званого «уряду» зникають з інформаційних радарів. Про це «Главкому» розповів військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Після вбивства колаборанта Олексія Ковальова з інформаційних радарів зникли представники так званих «уряду Херсонської області» і «військово-цивільної адміністрації». Також невідоме місцеперебування заступника «керівника військово-цивільної адміністрації», депутата облради Віталія Булюка», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що зрадник Кирило Стремоусов, втік з Херсона до російського Воронежа і оселився у тамтешньому готелі Marriott.

Як повідомлялося, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області. Пізніше військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів нові подробиці вбивства колаборанта.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів.