Рашисти вдарили «Градами» по Лиману, є загиблий та поранені
Ворог бив по житловому сектору
У Лимані Донецької області окупанти завдали удару із «Градів» по житловому сектору. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з реактивних систем залпового вогню «Град» по житловому сектору», – заявив Тимошенко.
Він зазначив, що одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, також напередодні рашисти обстріляли Дніпро. Під ракетний удар потрапило одне з приватних підприємств міста.
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