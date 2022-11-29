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Рашисти вдарили «Градами» по Лиману, є загиблий та поранені 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти вдарили «Градами» по Лиману, є загиблий та поранені 
Троє мешканців Донеччини зазнали поранень
фото: Офіс президента

Ворог бив по житловому сектору 

У Лимані Донецької області окупанти завдали удару із «Градів» по житловому сектору. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з реактивних систем залпового вогню «Град» по житловому сектору», – заявив Тимошенко.

Рашисти вдарили «Градами» по Лиману, є загиблий та поранені  фото 1

Він зазначив, що одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Їм надається необхідна медична допомога. 

Нагадаємо, також напередодні рашисти обстріляли Дніпро. Під ракетний удар потрапило одне з приватних підприємств міста. 

Теги: Лиман Донеччина окупанти поранення

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