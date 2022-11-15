Рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному
Деякі частини Рівного без електроенергії
Рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Рівному. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.
Деякі частини міста без електроенергії.
«Увага! Можливі перебої у роботі мобільного зв’язку! До уваги водіїв! Без потреби не виїжджайте на вулиці міста! Не створюйте перешкоди руху для спецавтомобілів!», – написав Третяк.
Голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль уточнив, що за попередньою інформацією, жертв немає. Наразі на місці працюють служби.
Також влучання в об’єкт критичної інфраструктури підтвердив керівник Харківської ОВА. Є проблеми з енергопостачанням, роботу метро зупинили.
У Житомирі через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі у місті немає світла, повідомив міський голова Сергій Сухомлин.
Удень, 15 листопада, рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні. Наразі вже відомо про прильоти в Києві, в кількох областях працює протиповітряна оборона.
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