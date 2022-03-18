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    Події в Україні

    На Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою

    Трофейна БМП-1тепер буде нищити своїх колишніх власників<br /><br /> - На Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою
    Трофейна БМП-1тепер буде нищити своїх колишніх власників

    фото: Національної гвардії України

    Переляканий рашист залишив зброю та техніку

    Російські окупанти зазнали втрат під Кремінною, що на Луганщині. Вони просто втекли з поля бою, залишивши зброю та техніку. Про це інформує пресслужба Нацгвардії України.

    Відомо, що у бій з ворожими загарбниками вступили бійці Національної гвардії України. Українські бійці виявили дві ворожі бойові машини піхоти та знищили з гранатомета одну з них. Мовиться про БМП-1.

    Щодо іншої ворожої БМП-1, то рашисти під час бойового зіткнення не витримали вогневого контакту.

    Урешті екіпаж машини ганебно втік, покинувши зброю й техніку. А гвардійцям дісталася трофейна БМП-1 в робочому стані. Крім того, вона ще й мала повний боєкомплект.

    У Нацгвардії запевнили, що цю БМП використають для виконання бойових завдань і ліквідації її колишніх господарів.

    Під час огляду залишених документів у БМП гвардійця з’ясували, що там перебував командир ротно-тактичної групи. Входить він до складу першої бригади так званих мотострілецьких військ армійського корпусу вигаданої «ЛНР».

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    Гвардійці дякують йому за нову техніку та боєкомплект, а також радять забиратися з України разом з підлеглими. Адже другого шансу врятувати своє життя та вимолити прощення за свої злочини він не матиме, наголосили в Нацгвардії.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне. Є загиблі.

    Також рашисти обстріляли лікарню на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти війна машини військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою